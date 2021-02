Nel Lazio, 1.188 casi e 38 morti in 24 ore

Effetto varianti e contagi in aumento nel Lazio, come conferma l'andamento settimanale dal lunedì al mercoledì: la scorsa settimana erano 2525, in questa sono 2931. I nuovi casi positivi, nelle ultime 24 ore, sono invece 1188 (559 a Roma città); in un giorno comunicati anche 38 nuovi decessi e 1197 guariti.

Il tasso di positività, rispetto al giorno precedente, resta invariato (8%, il 3% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Calano sia i ricoveri (-23 in un giorno) che le terapie intensive (-2, nonostante nove nuovi ingressi giornalieri), mentre sul fronte vaccinazioni sono quasi 375mila le dosi somministrate dal 27 dicembre a oggi (di queste, 95mila dosi sono andate ai cittadini over 80 del Lazio).

Gli attuali positivi nel Lazio sono 34.880, di cui 32.826 in isolamento, 1827 ricoverati e 227 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 228.745 casi, con 5814 deceduti e 188.051 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

