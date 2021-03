Nel Lazio 1.175 casi e 22 morti in 24 ore

Nel Lazio 1175 nuovi casi (552 a Roma città) su oltre 18mila test tra tamponi e antigenici nelle ultime 24 ore, oltre a 22 nuovi decessi e 838 guariti. Il tasso di positività è al 10% (il 6% se si considerano anche gli antigenici), ma aumentano sia i ricoveri (+71 in un giorno) che le terapie intensive (+13 in 24 ore, con 22 nuovi ingressi giornalieri). Nel frattempo, l'intera provincia di Frosinone passa oggi dalla zona arancione a quella rossa.

Sul fronte dei vaccini, sono oltre 560mila le dosi somministrate dall'inizio della campagna. Di queste, 170mila sono andate ai cittadini ultraottantenni ed è aumentata anche la media giornaliera (oltre 18mila vaccinazioni). L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha anche annunciato di aver emanato una circolare sulla presa in carico dei disabili gravissimi per la vaccinazione.

Gli attuali positivi sono 37.926, di cui 35.651 in isolamento, 2022 ricoverati e 253 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 245.344 casi, con 6064 deceduti e 201.354 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA