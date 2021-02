Nel Lazio 1.164 casi e 49 morti in 24 ore

Cresce il numero dei positivi e dei ricoveri, ma sono in calo il numero dei morti e dei pazienti curati in terapia intensiva. Secondo il bollettino della Regione Lazio ieri, su oltre 11 mila tamponi e quasi 16 mila test antigenici, si sono registrati 1.164 casi positivi vale a dire 322 in più rispetto al giorno prima e 49 decessi, quindi 3 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se vengono considerati anche gli antigenici la percentuale scende al 4%.

Osservando solo la città di Roma, sono 500 i nuovi positivi: nella As Rm1 sono 232 con 5 decessi, nella Rm 2 sono 192 con 8 morti e nella Rm 3 sono 76 i nuovi positivi con 10 decessi.

Nel frattempo arriveranno da domani corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri. È quanto stabilito dal prefetto Matteo Piantedosi. (.(G. Par.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

