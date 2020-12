Nel Lazio, 1.159 casi e 83 morti in 24 ore

Coronavirus, nel Lazio calano i contagi ma si registra il record assoluto di decessi dall'inizio della pandemia: sono ben 83 quelli comunicati in un solo giorno, più degli 80 dello scorso 18 novembre, e viene tagliato il triste traguardo delle 3000 vittime. I nuovi casi sono 1159 (578 a Roma città) con 15.612 tamponi e i guariti in 24 ore sono 2704.

Migliora la situazione dei ricoveri (-17 in un giorno) e delle terapie intensive (-26, nonostante 12 nuovi accessi giornalieri). Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha commentato così i dati: «Tutti i parametri stanno migliorando ma aumentano i morti, questo conferma che il virus resta una brutta bestia. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione, per Natale servono misure omogenee in tutta Italia».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 84.221, di cui 80.979 in isolamento, 2921 ricoverati e 321 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.489.437 tamponi e accertati 142.150 casi, con 3059 deceduti e 54.870 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 05:01

