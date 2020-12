Nel Lazio 1.135 casi e 38 morti in 24 ore

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio 1315 nuovi casi (590 a Roma città) con 13.565 tamponi e 38 i decessi in 24 ore. Continua a restare alto il numero dei guariti, 2037 in un giorno, ma resta costante anche la crescita del rapporto positivi/tamponi (7,42% sabato, 9,04% domenica, 9,69% ieri). Un dato che si evince anche dal netto rallentamento della discesa della curva dei contagi rispetto alle tre settimane precedenti.

In aumento sia i ricoveri (uno in più rispetto al giorno precedente) e soprattutto le terapie intensive (+6 in 24 ore, con 15 nuovi ingressi giornalieri). Gli attuali positivi nel Lazio sono 85.849, di cui 82.564 in isolamento, 2938 ricoverati e 347 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.473.825 tamponi e accertati 140.991 casi, con 2976 deceduti e 52.166 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 05:01

