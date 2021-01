Nel Lazio 1.100 nuovi positivi e 59 morti

Nel Lazio che supera i tre milioni di test complessivi da inizio pandemia migliora la pressione ospedaliera, ma tornano ad aumentare i contagi. Gli ultimi dati preoccupano molto la Regione: sono 1100 i nuovi casi (563 a Roma città) su 36.301 test (12.804 tamponi molecolari e 23.497 antigenici rapidi). I nuovi decessi in un giorno sono 59, i guariti ben 3150.

Il tasso di positività resta stabile intorno all'8,59%, ma scende al 3,03% se si considerano anche gli antigenici. In calo sia i ricoveri (-117 in un giorno) che le terapie intensive (-10, nonostante 12 nuovi ingressi giornalieri). Sul fronte vaccini, superata quota 115mila dosi somministrate, nonostante i ritardi annunciati da Pfizer (le nuove dosi, che sarebbero dovute arrivare ieri, saranno consegnate solo oggi e in misura minore rispetto a quanto concordato).

Gli attuali positivi nel Lazio sono 75.236, di cui 72.163 in isolamento domiciliare, 2768 ricoverati e 305 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 3.014.033 test (2.939.578 tamponi e 74.455 antigenici) e accertati 191.615 casi, con 4474 deceduti e 111.905 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

