Nel Lazio 1.044 casi e 28 morti in 24 ore

Enrico Chillè

Nel Lazio 1044 nuovi casi (519 a Roma città) su oltre 15mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi, 28 decessi e 1094 guariti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11% (il 6% se si considerano anche gli antigenici), mentre in un giorno aumentano ricoveri (+73) e terapie intensive (+20).

Sul fronte vaccini, ieri si è registrato un nuovo record giornaliero del numero di somministrazioni (circa 15mila) mentre sono 438mila le dosi iniettate dall'inizio della campagna vaccinale. Novità sulle prenotazioni sul sito di Salute Lazio: dal 4 marzo potranno registrarsi i soggetti più fragili, dal 5 marzo i cittadini della fascia 79-78 anni e dall'8 marzo anche quelli della fascia 65-64 anni. I caregiver dei soggetti in assistenza domiciliare integrata con ventilazione meccanica assistita potranno prenotarsi dalle 7.30 del 4 marzo solo tramite il numero 06164161841.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 35.723, di cui 33.660 in isolamento, 1840 ricoverati e 223 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 235.272 casi, con 5911 deceduti e 193.638 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

