Nel Lazio 1993 casi e 23 morti in 24 ore

Coronavirus, nuovo record di casi nel Lazio: sono 1993 (di cui ben 1009 a Roma), ma con molti più tamponi rispetto al giorno precedente (25.222). Se da un lato migliorano il rapporto positivi/tamponi e il numero dei guariti (234, ben 143 in più rispetto al giorno precedente), dall'altro aumentano i decessi nelle ultime 24 ore: sono 23 in tutto (18 tra Roma e provincia, due a Latina, uno a Viterbo, Frosinone e Rieti).

Prosegue l'incremento dei posti letto negli ospedali e negli alberghi per i pazienti guariti ma ancora positivi. Nelle Asl arriveranno 517 tirocinanti di medicina generale che si occuperanno del contact tracing.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 26.142, di cui 24.344 in isolamento, 1632 ricoverati (+33 in 24 ore) e 166 in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Da inizio emergenza eseguiti 1.338.385 tamponi, con 37.929 casi accertati, 10.648 guariti e 1139 deceduti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA