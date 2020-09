Nel Lazio, 181 nuovi casi e un morto

Alessia Strinati

Nel Lazio si registra un nuovo aumento dei casi di coronavirus. Su quasi 9 mila tamponi effettuati nella giornata di ieri si sono riscontrati 181 casi di persone positive al covid-19, 79 dei quali nella città di Roma. L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha fatto il punto sulla situazione: «I dati di questi giorni ci dicono che dobbiamo mantenere alta l'attenzione. I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzare massivamente. Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo Manara a Roma. Pronta la circolare per l'evoluzione della rete ospedaliera regionale».

Nelle province si registrano, invece, 52 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24ore. A Latina sono stati riscontrati 23 casi, a Frosinone 16 contagi, nella provincia di Rieti si registrano 7 nuovi casi mentre nella Asl di Viterbo i nuovi positivi accertati sono 6. In tutta la regione Lazio nella giornata di ieri è avvenuto un solo decesso, una persona di 91 anni residente nel viterbese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

