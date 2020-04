Nel Lazio 17 morti, 9 nelle Rsa: è allarme

Sono 47 le persone positive al Covid registrate ieri a Roma. Di queste venti sono riferite al cluster dell'Ateneo Salesiano in zona Nuovo Salario. Quattro i decessi in città: sono tutte donne di età compresa tra i 78 e i 90 anni. Il dato dei nuovi casi sale a 67 contando tutta la provincia con il dramma delle nove vittime delle case di cura del distretto della Asl Roma 6: tre del San Raffaele di Rocca di Papa, una del San Raffaele di Montecompatri, tre da Villa Nina, una da Villa dei Pini e una da Villa delle Querce. Nelle altre province, un solo positivo a Viterbo con zero decessi, un positivo a Rieti con due decessi (due uomini di 93 e 95 anni), tre positivi a Latina con un decesso (un 72enne con gravi patologie) e 3 positivi con zero decessi a Frosinone. «Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate». Ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Allo Spallanzani i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 112 di cui diciassette necessitano di supporto respiratorio. (S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

