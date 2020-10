Nel Lazio 1251 casi e 16 morti in 24 ore

Ida Di Grazia

Lieve aumento di contagi nel Lazio, i nuovi casi di coronavirus passano dai 1.219 diagnosticati mercoledì ai 1.251 di ieri, dato stabile per quanto riguarda i decessi (16) con 107 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati oltre 21mila tamponi, migliora però il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%. Il valore Rt regionale è 1,38, più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina.

Sono questi gli ultimi dati diffusi dall'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato durante videoconferenza della task-force regionale per il covid-19 D'Amato fa sapere che presto ci sarà un bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare, soprattutto anestesisti e medici del contact tracing.

