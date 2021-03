Nel Lazio 1188 nuovi casi e 29 morti

Nel Lazio 1188 nuovi casi (644 a Roma città), 29 morti e 1087 guariti nelle ultime 24 ore. Con l'aumento dei test (oltre 37mila tra tamponi molecolari e antigenici rapidi) rispetto al fine settimana, scende il tasso di positività (il 10%, il 3% se si considerano anche gli antigenici). Calano i ricoveri (-9) ma aumentano le terapie intensive (+3, con 16 nuovi ingressi giornalieri).

Prosegue la campagna vaccinale: ieri raggiunte le 16mila somministrazioni in un solo giorno, per un totale di 455mila dosi dal 27 dicembre a oggi. Lazio prima regione d'Italia per numero di over 80 vaccinati (oltre 128mila), mentre anche i medici di medicina generale hanno iniziato le prime vaccinazioni. L'assessore alla Salute Alessio D'Amato ha spiegato però che per entrare a pieno regime per i vaccini dal medico di base serviranno altre due settimane.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 35.795, di cui 33.738 in isolamento, 1831 ricoverati e 226 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 4.169.881 test (di cui 3.422.651 tamponi molecolari) e accertati 236.460 casi, con 5940 deceduti e 194.725 guariti.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 05:01

