In Lazio il ballottaggio riguarderà 8 Comuni. Sfida tutta interna al centrodestra quella nel popoloso comune di Terracina dove la candidata sindaco di Fratelli d'Italia, Roberta Ludovica Tintari (43,7% al primo turno) dovrà vedersela con Valentino Giuliani sostenuto da Lega e FI (33,8%). A Fondi invece Beniamino Maschietto del centrodestra non ce l'ha fatta per un soffio al primo turno (49,4%) e ora dovrà battere Luigi Parisella (liste civiche, 19,4%).

Nel piccolo Comune di Montebuono, in provincia di Rieti (917 abitanti), invece, si torna al voto perché i due candidati più votati Mariella Mariani e Claudio Antonelli hanno preso lo stesso numero di voti al primo turno (254). Si vota anche in provincia di Roma ad Anguillara Sabazia, Ariccia (dove è in vantaggio il centrodestra) e Genzano, Rocca di Papa e Zagarolo dove al primo turno ha prevalso il centrosinistra.(A.Sev.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA