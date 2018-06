Nel II Municipio concessi gli spazi per la musica

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoMusica d'autore, sperimentazione ed esibizioni dal vivo da piazzale del Verano a piazza Ankara, da piazza Mancini a Ponte della Musica e piazzale Aldo Moro: parte il nuovo progetto dedicato ai musicisti under25 che potranno esibirsi e provare in spazi all'aperto, gratuitamente, trasformandoli in punti di ritrovo, di cultura e aggregazione. Il municipio 2 farà da apripista, a breve aderirà anche il Centro storico per contrastare la movida molesta. E' stato approvato ieri, infatti, il progetto Aree musicali voluto dai giovani del quartiere e sostenuto da una raccolta di firme a cui hanno aderito anche artisti e musicisti come Francesco Gabbani, Massimo Bray, Beppe Vessicchio, Piotta, I Ragazzi del Cinema America e Lo Stato Sociale. L'idea, nata e proposta in municipio oltre 7 mesi fa, era rimasta impantanata tra le delibere. Una forte scossa è arrivata proprio grazie alla petizione e all'impegno, in prima persona, degli artisti che hanno aderito alla raccolta di firme. Ma ora il progetto va avanti: i promotori dell'iniziativa stanno cercando infatti un accordo con la Siae per abbattere i costi per il diritto d'autore e per attrezzare al meglio le Aree Musicali e renderle veri spazi dedicati alla musica. Tutto ovviamente verrà fatto nel rispetto delle norme sull'impatto acustico e sull'occupazione di suolo pubblico.«Abbiamo già chiesto al Municipio ha spiegato Lorenzo Sciarretta, Presidente del Consiglio dei Giovani del II Municipio - in attesa dell'implementazione del progetto, di aderire alla Festa della Musica 2018 organizzata dal MIBACT per festeggiare l'inizio dell'estate con la musica dei Giovani».