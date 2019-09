Nel giro di poche ore i carabinieri sono intervenuti ieri due volte su Ponte Milvio per salvare due ragazzi che, in distinti episodi, volevano suicidarsi buttandosi nel Tevere. Nel pomeriggio i carabinieri della stazione di Ponte Milvio sono intervenuti perché una studentessa romana di 21 anni, sedendosi sul parapetto del ponte, minacciava di suicidarsi. Insieme al personale medico del 118, i militari hanno soccorso la ragazza che a scopo precauzionale è stata portata in ospedale. Alla base del gesto ci sarebbe uno stato di depressione legato a una delusione negli studi. E in serata un 26enne ha tentato il suicidio dallo stesso ponte. Questa volta sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che insieme a un ufficiale della Guardia di Finanza, libero dal servizio, e alcuni passanti, sono riusciti ad afferrarlo, con enorme difficoltà, perché molto robusto e in forte stato di agitazione, mentre si stava lasciando cadere nel fiume. L'uomo, messo in sicurezza, è stato trasportato in ospedale e ricoverato in reparto psichiatrico.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA