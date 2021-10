Nel futuro della lotta al Covid c'è un vaccino che ostacoli le mutazioni. Con il diffondersi delle varianti del virus SarsCoV2, diventa infatti sempre più concreta la possibilità di un aggiornamento dei vaccini attualmente disponibili. A questo sta lavorando ad esempio l'azienda BioNTech. Una «nuova formulazione del vaccino potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus - ha affermato l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times -. Quest'anno un vaccino differente non è necessario. Ma per la metà del prossimo anno la situazione potrebbe essere diversa», dice Sahin, spiegando che con il passare del tempo potrebbero emergere mutazioni in grado di evadere le difese immunitarie dell'organismo.

Sul fronte delle cure è attesa pure per l'antivirale orale dell'azienda Merck, per il quale sarà a breve chiesta l'autorizzazione all'ente Usa per i farmaci Fda e che l'immunologo Anthony Fauci definisce «dai risultati impressionanti».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

