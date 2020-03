Nel futuro da Champions ci sarà spazio per Lovren

Enrico Sarzanini

ROMA E' Dejan Lovren uno degli obiettivi della Lazio della prossima stagione. Il diesse biancoceleste Tare punta da tempo il difensore centrale del Liverpool che, complice l'ascesa di Gomez e la leadership di Van Dijk, nelle gerarchie del tecnico Klopp non è più una rima scelta. Ecco spiegato il motivo per cui l'allenatore dei reds' avrebbe già consegnato alla società la lista dei possibili sostituti. Una situazione che favorisce la Lazio che spera di fare un altro colpo stile Luis Alberto o Leiva, entrambi prelevati dal Liverpool. Trent'anni, fisico possente e grande esperienza (ha vinto la Champions ed è vice campione del mondo), il croato sarebbe perfetto per i biancocelesti: contratto in scadenza nel 2021 si può portare a Roma con una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, unica trattativa sarà sull'accordo con il calciatore. Lovren attualmente guadagna 5 milioni netti a stagione, il presidente Lotito è pronto a mettere sul tavolo un contratto da 3 l'anno ma della durata di quattro anni. La chiave della trattativa sarà Leiva che con Lovren ha vissuto tre anni a Liverpool.

