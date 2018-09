Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel decreto sicurezza non ci sono norme che riguardano lo sgombero dei campi nomadi. Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha tenuto a sottolineare che non si tratta né di svista né di dimenticanza e che la questione rimane uno dei suoi pallini. «Ci stiamo lavorando con tutti i sindaci d'Italia - ha spiegato - l'obiettivo è chiudere i campi Rom in tutte le città italiane».Roma e Milano sono certamente le città che più sentono il problema. Non esistono censimenti precisi, soltanto il Rapporto 2017 dell'Associazione 21 luglio fornisce dei dati sugli insediamenti. Su circa 26 mila persone di etnia rom e sinti che in Italia vivono in emergenza abitativa - tra baraccopoli formali, informali, micro insediamenti e centri di raccolta - 6.900 (il 27%) abitano nella Capitale, circa 1800 in Lombardia.L'obiettivo campi rom zero indicato da Salvini non sarà di facile realizzazione. Come dimostrano i tentativi fatti nelle grandi città, spesso sgomberare un campo non vuol dire altro che spingere le persone che lo abitavano in mezzo alla strada, pronte a ricostruire insediamenti improvvisati in un'altra zona della città. A luglio scorso, per esempio, a Roma venne sgomberato fra le polemiche il Camping River dove vivevano 450 persone e molte famiglie vennero divise e allontanate. Allora la Corte europea dei diritti dell'uomo decise la sospensione dello sgombero. L'Associazione 21 luglio ricorda anche che nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) il 18 aprile 2017 circa 150 rom di cittadinanza rumena vennero sgomberati da una baraccopoli informale in via Ciro Menotti senza preavviso e senza soluzioni abitative alternative. La stessa Associazione ha documentato, nel 2017, 33 sgomberi forzati di baraccopoli informali e di micro insediamenti nella Capitale. Nella città metropolitana di Milano, nello stesso anno, si sono registrati 25 sgomberi forzati.(A.Sev.)riproduzione riservata ®