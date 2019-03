Nel cuore di Roma, piazza Rondanini, c'è una destinazione di bellezza e benessere. È BAHR acronimo di Beauty, Ablution, Hair and Relax, una sigla che racchiude una filosofia wellness che guarda alla grande tradizione termale dell'Impero romano.

All'interno design raffinato, interni avantgarde mescolati a colonne e mosaici del tempo di Nerone. Subito si incontra il nail bar con bancone alla newyorchese con un dreamwall multicolor di smalti. E poi la sorpresa: la Spa in cui rivivere l'ebbrezza delle terme imperiali cullandosi nella vasca idromassaggio per poi proseguire nel bagno turco e nella sauna. Tra luci soffuse e un'atmosfera ovattata e silenziosa, si può scegliere tra le sale a tema aria, acqua, terra e fuoco e concedersi il calor petrarum con pietre laviche alla vinoterapia e trattamenti viso e corpo con fanghi termali ricchi di importanti minerali.(V.Tim.)

