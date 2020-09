Nel caso dell'esame-farsa sostenuto da Luis Suarez all'Università di Perugia è spuntato fuori il nome di Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus non avrebbe però caldeggiato la promozione dell'attaccante uruguaiano, passato nelle ultime dal Barcellona all'Atletico Madrid. Uno dei docenti intercettati, parlando di Paratici, si è lanciato in un entusiastico «è più importante di Mattarella!». Lo juventino però respinge ogni addebito: «Mai parlato con nessuno».

Sarebbe stato il dirigente bianconero Federico Cherubini a contattare l'Università soltanto per verificare che tenessero gli esami di italiani necessari per la cittadinanza. A oggi gli unici indagati appartengono all'Ateneo di Perugia. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura della Figc per accertare eventuali violazioni sportive.(T.Orm.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 05:01

