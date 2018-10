Nel carico di ananas 215 chili di coca era la droga per tutto il Nord Italia

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore Garzillo

Sulla carta erano imprenditori nel campo dell'export di frutta, avevano coltivazioni di ananas in Costa Rica e rifornivano il mercato di Livorno e Milano con merce freschissima. Il paravento dei narcos italiani si chiamava Tierra nuestra latina, una ditta che spediva regolarmente container pieni di frutta, ma una volta ogni tre mesi tra i bancali veniva inserita la partita di cocaina colombiana. È uno dei passaggi chiave dell'indagine Miracolo della squadra mobile di Milano che martedì sera si è conclusa con gli arresti di 29 persone tra Milano, Pavia e Barcellona.Grazie alle intercettazioni gli investigatori hanno ricostruito due carichi da oltre 100 chili avvenuti il 10 ottobre e il 7 dicembre 2017, mentre altri due sono stati seguiti in diretta: 101 chili il 27 marzo 2018 e 114 il giorno successivo. E questi ultimi due carichi gli agenti della Mobile sono riusciti a intercettarli nel porto di Livorno: sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato 25 milioni di euro.I titolari della società di importazione erano Marco Cademartori e Salvatore Ponzo, due noti trafficanti: il primo è in carcere, l'altro è stato ucciso dai narcos colombiani davanti all'ambasciata italiana di San Juan, in Costa Rica.L'indagine è partita all'inizio dell'estate 2017 monitorando lo spaccio al dettaglio nella piazza di Bonola, quartiere periferico di Milano. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la filiera fino ad arrivare agli importatori, ma per farlo hanno dovuto prima spaccare la piazza con una serie di arresti che hanno costretto i pusher a comunicare ai clienti l'interruzione della vendita per due mesi e la successiva riapertura con l'offerta 2x1: due dosi al prezzo di uno.La svolta è arrivata con il sequestro del carico a Livorno. Non è stato facile trovare la coca. Era nascosta così bene al centro dei bancali di ananas che neppure lo scanner riusciva a visualizzarla. La polizia ha sequestrato la droga e fatto ripartire la frutta, tenendo nascosta la notizia. E questo ha scatenato la reazione dei colombiani, convinti che gli italiani volessero fregarli. E il 23 magio scorso si sono vendicati assassinando Ponzo a colpi di mitra.