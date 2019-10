«Nel 2019 multe aumentate soprattutto nel centro-sud»

Niente cirtura di sicurezza? 7627 multe in più rispetto al 2018, con un totale di 82.840 automobilisti sanzionati dalla Polstrada nell'anno il cui l'obbligo spegne le 30 candeline.

Vicequestore aggiunto Damiano Pica, quali sono le conseguenze per chi non indossa le cinture in caso di incidente?

«I corpi vengono sbalzati fuori dall'automobile. Mettere la cintura di sicurezza è fondamentale non solo per il conducente ma anche per i passeggeri che siedono sui sedili posteriori, che sono altrettanto obbligati».

Il numero di automobilisti che non rispettano l'obbligo è ancora molto alto. Quali le zone dove si elevano il maggior numero di multe?

«Le regioni centro sud Italia, qui le violazioni sono davvero troppe».

Eppure sembra una regola elementare...

«Vero. Indossare la cintura e pretendere che lo facciano anche i trasportati sui sedili posteriori vuol dire evitare morti e feriti in caso di incidente».

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

