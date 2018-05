Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nei sogni delle ragazze la modella è ancora il lavoro da mille e una notte. Nella realtà è una professione che richiede rigore, turni di posa e di sfilate massacranti, una vita con la valigia. Come si accede a questo mestiere? Uno dei modi è partecipare ai concorsi, come quello di Elite Model Look Italia, uno dei più celebri contest internazionali di model scouting, che ha lanciato le carriere di Cindy Crawford e Gisele Bundchen. Le selezioni sono iniziate ad aprile, in cinque tappe. Il 10 maggio sarà alla Galleria commerciale Porta di Roma fino ad arrivare a Milano il 18 luglio. Qui saranno selezionati i due vincitori (lei e lui) per la finale mondiale. Segni particolari? Un'età tra i 14 e i 22 anni, altezza minima di 172 cm per lei e 183 cm per lui. Info elitemodellook.it.