Nei primi 20 giorni di novembre 290 mm d'acqua la stessa pioggia di tutto lo scorso inverno

Lorena Loiacono

Non smette più di piovere. La tregua infrasettimanale annunciata dalle previsioni, di fatto, non c'è stata. Solamente sono state un po' meno violente le piogge degli ultimi due giorni. Per i romani quindi l'ombrello a portata di mano resta una costante. E da oggi si ricomincia a fare sul serio con nuove perturbazioni almeno fino a domenica. Per chiudere così il mese di novembre come i più piovosi degli ultimi decenni: entro la prossima settimana infatti, a fine mese, si potrà battere il record degli ultimi 40 anni. I presupposti ci sono tutti. In arrivo infatti una doppia perturbazione che porterà sul Lazio e sulla Capitale un nuova ondata di maltempo con temporali tra oggi e domenica.

E così l'ombrello a portata di mano, per i romani, è una costante. C'è chi ci scherza su come può, con ironici riferimenti alla celebre frase del Corvo per il quale non può piovere per sempre, e chi invece corre ai ripari, rimboccandosi le maniche per spazzare via foglie secche e cartacce dai tombini, fuori dai portoni o dai negozi per evitare allagamenti. La pioggia infatti continua a scendere ed è meglio quindi correre ai ripari visti i danni dell'ultimo week end. Dati alla mano, la piovosità dell'ultimo periodo non rientra negli schemi. Anzi. «Questo novembre si sta dimostrando un mese molto piovoso spiega Massimo Ciccazzo, segretario dell'Associazione Bernacca si potrebbe mettere infatti il record degli ultimi 40 anni che è di 254 millimetri. Ma ovviamente lo potremo dire solo tra qualche giorno, a mese concluso. Non solo, il mese è stato eccezionale anche per il resto della regione e soprattutto per il litorale: basti pensare, ad esempio, ad Anzio con i suoi 570 millimetri di pioggia caduta: si tratta di un valore elevatissimo provocato dal fatto che la zona è stata continuamente colpita bene dalle precipitazioni».

E si torna parlare di litorale romano, per il quale il consigliere comunale Davide Bordoni ha scritto alla sindaca Raggi perché chiedesse lo stato di calamità naturale. Sulla costa, infatti, torna a far paura anche il vento che nello scorso fine settimana, con violente raffiche, ha devastato il litorale romano spazzando via barche e strutture dalle spiagge di Ostia a quelle di Santa Marinella. In base alle previsioni per il week end, infatti, sulla costa tirrenica la perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo del vento con raffiche anche di 80-90 km orari.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

