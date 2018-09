Nei guai anche Verdini, Coratti e Ciocchetti

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell'inchiesta che ha portato ieri all'arresto del sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis, finiscono anche nomi illustri. Tra gli indagati, gli ex parlamentari Denis Verdini e Luciano Ciocchetti, a cui i pm contestano il reato di finanziamento illecito e l'ex presidente dell'assemblea capitolina, Mirko Coratti, già condannato a 4 anni e 6 mesi in secondo grado nell'ambito dell'indagine Mafia Capitale.I carabinieri del nucleo investigativo hanno svolto perquisizioni nelle abitazioni di Verdini e Ciocchetti. Secondo gli inquirenti, l'ex parlamentare di Ala avrebbe ottenuto da Scarpellini in comodato d'uso dal giugno del 2016 al giugno del 2017 un appartamento in via Poli destinato proprio alla sede della Fondazione legata ad Ala. Con l'ex coordinatore del Pdl è indagato anche l'allora deputato Massimo Parisi, legale rappresentante dell'omonima associazione politica.A Ciocchetti - che ha rivestito il ruolo di vicepresidente della Regione Lazio e di assessore alle Politiche del territorio - Scarpellini, secondo l'accusa, avrebbe affidato gratuitamente un immobile in via Lucrezio Caro, che gli avrebbe consentito di risparmiare 200mila euro di locazione dal 2010 al 2012. Ciocchetti dovrebbe rispondere poi delle erogazioni di poco superiori ai 50mila euro di Scarpellini in favore delle associazioni I moderati per la terza fase e Alma Aurea Onlus, di cui è stato presidente del consiglio direttivo e presidente onorario.L'ex esponente Pd Coratti, secondo l'accusa, per otto anni avrebbe goduto dell'usufrutto gratuito di un appartamento in piazza Cavour. In cambio, avrebbe asservito la sua funzione in favore dell'immobiliarista, da cui avrebbe incassato anche un contributo di 10mila euro per la sua fondazione Rigenera. Corruzione è il reato contestato anche a Dario Sestili, ex consigliere del Comune di Capena.(E. Cos.)