Nei cimiteri di Roma manca il personale e le attese per le cremazioni sono infinite. Anche per questo i dipendenti hanno indetto lo stato di agitazione, anche con assemblee ad oltranza, ma il rischio è che ora i tempi si allungheranno ancora di più. Già da mesi ormai, le cremazioni vanno talmente tanto a rilento che l'Ama ha imposto il tetto massimo di 200 a settimana, tetto che viene puntualmente raggiunto già nella giornata del lunedì, andando a sovraffollare i depositi ormai tutti occupati.

Con il risultato che i romani devono organizzarsi per portare i loro cari defunti in un'altra città. Un'emergenza nell'emergenza, dovuta all'impennata di decessi di questi ultimi mesi a causa del Covid, che sembra non finire mai. Adesso infatti c'è anche la protesta dei lavoratori che chiedono una maggiore sicurezza, una migliore organizzazione del lavoro e le assunzioni perché manca il personale. Oggi è prevista una Commissione per discutere del rinnovo del contratto.(G. Par.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA