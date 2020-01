«Nei casi più gravi non si pagherà la bolletta»

Stop al pagamento delle bollette per i cittadini vittime dei guasti di queste settimane agli impianti di riscaldamento Erp. La decisione, adottata dal Campidoglio a fronte della mancata erogazione del servizio, è stata annunciata dall'assessore capitolino ai Lavori pubblici, Linda Meleo: «Inizieremo a intervenire in maniera più massiccia sulla rete di distribuzione, ma nel frattempo insieme all'assessore al Patrimonio e Politiche abitative, Valentina Vivarelli abbiamo effettuato un lavoro finalizzato alla sospensione dei pagamenti nei casi di guasti di più di 30 giorni: in coordinamento con AequaRoma verranno sospesi i pagamenti dei bollettini di febbraio marzo per quegli impianti che non hanno mai funzionato e poi per quelli con guasti superiori ai 30 giorni. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma stiamo già intervenendo». «Stiamo lavorando per risolvere i problemi di riscaldamento registrati e per non far pagare le bollette a coloro che stanno avendo disagi - ha aggiunto la presidente della commissione Lavori Pubblici, Alessandra Agnello - I Dipartimenti stanno individuando le case Erp che hanno registrato criticità in modo da bloccare l'emissione dei bollettini di pagamento per la voce spese di riscaldamento».(F. Sci.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

