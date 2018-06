Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nei AlbertìVILLINO PIGNATELLILa prima mostra personale in Italia dell'artista spagnolo dal titolo Divergenze al centro, a cura di Sveva Manfredi Zavaglia. Una decina di opere tra sculture e installazioni, esemplificative del processo creativo dell'artista, tra cui due site specific di grandi dimensioni (circa 20 mq ciascuna) che invaderanno i due saloni del palazzo storico neorinascimentale nel centro di Roma.Via Boncompagni 12,da oggi al 22/07, ingr. libero 348 7256902Sylvia PlachyMUSEO DI ROMAIN TRASTEVEREWhen Will It Be Tomorrow(Quando sarà domani?): l'inevitabilità dell'attesa nelle fotografie che raccolgono sessanta anni di lavoro dell'artista americana di origini ungheresi nella mostra curata da Gabriella Csizek. Tra i ri- tratti anche quello del figlio, l'attore Adrien BrodyPiazza S. Egidio 1/b,da domani al 2/09,7,50 euro, 060608