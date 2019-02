Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Negli Stati Uniti gli assistenti digitali spopolano già da un anno e secondo le stime degli analisti quest'anno entreranno nelle case di diversi milioni di consumatori europei. A guidare il branco ci sono Alexa, assistente digitale sviluppato da Amazon, e Google Assistant, che come indica il nome è l'equivalente nato nei laboratori di Big G. Comparsi all'interno degli speaker e piazzati nel salotto di casa, questi maggiordomi digitali si comandano con la voce e rispondono alle nostre esigenze fornendo informano specifiche, per esempio sul traffico offrendo suggerimenti sul miglior percorso per arrivare in ufficio, oppure leggendoci il meteo. Si attivano pronunciando un termine, con una richiesta su misura riproducono la musica che vogliamo, mentre chi necessita di impostare sveglia, calendario e appuntamenti, può affidarsi all'assistente e pensionare orologi e agendine. E dal frigorifero allo specchio, grazie agli assistenti virtuali nella casa del futuro parleremo con ogni oggetto. (A. Cap.)