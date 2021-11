Negli over 60 primi segnali di «riduzione dell'efficacia del vaccino sulla malattia Covid-19 grave». Lo rileva la Fondazione Gimbe nell'ultimo monitoraggio settimanale, sottolineando dunque la necessità di accelerare con le terze dosi e stimando che entro fine anno il richiamo coinvolgerà quasi 12 milioni di persone. Negli over60, si legge nel monitoraggi relativo alla settimana 27 ottobre-2 novembre, «l'efficacia del vaccino sulla malattia grave si conferma molto elevata, ma in lieve e progressiva diminuzione». Infatti, in base ad un'elaborazione Gimbe su dati del Report di sorveglianza integrata Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità, si evidenzia che per la fascia over80 l'efficacia dei vaccini rispetto ai ricoveri in terapia intensiva è calata dal 95,9% del periodo 4 aprile-11 luglio al 90,4% del periodo 5 luglio-24 ottobre.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

