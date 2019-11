Neanche è finito il Mondiale 2019 che la MotoGP si è buttata a capofitto sul 2020. E il tormentone è sempre lo stesso, almeno per gli appassionati italiani: Valentino Rossi va avanti un altro anno o cambierà idea. Qualche indicazione arriva da Valencia: due giorni di test per provare le novità in vista della nuova stagione. A sorprendere è proprio la Yamaha, che ha chiuso davanti a tutti con una tripletta firmata Vinales-Quartararo-Morbidelli. Nona posizione per Valentino Rossi, che non ha spinto troppo ma che si è detto soddisfatto dei miglioramenti della M. Quanto basta per aprire tutte le porte del futuro e per tornare ottimisti sui prossimi mesi di test. Si continuerà la prossima settimana a Jerez e poi tra febbraio e marzo. E per il Dottore saranno mesi fondamentali per capire se continuare ancora un anno e come.

Il primo a tendergli una mano è il più grande campione di tutti i tempi, Giacomo Agostini.

Rossi dice di aver trovato nuove motivazioni dopo questi test, allora fa bene a continuare?

«Bene che Vale dica così. Solo lui può decidere se andare avanti o meno. Certo, non siamo eterni, un giorno arriverà anche il suo momento. Se va avanti, però, è perché ne è convinto».

La strada per tornare ad essere veramente competitivo è ancora lunga, come ha ammesso lo stesso Valentino. Può ancora competere per il titolo?

«Sono i fatti che contano. Una volta vinceva tutte le domeniche, ora è molto difficile e qualcosa c'è. E' evidente, siamo tutti così. Da Maradona a Pelè tutti arrivano ad un punto in cui devono smettere. Diventa il tuo grande amore questo sport e lasciarlo non è facile. Quando l'ho fatto io, ho pianto tre giorni. Ci vuole forza. Devi essere intelligente, come ha fatto Lorenzo, che ha detto che non vale più la pena».

Quali sono i segnali con i quali un pilota deve dire basta?

«E' molto dura, ti senti giovane e ancora forte, convinto di andare come andavi prima e invece qualcosa ti manca. Poi succedono alcune cose e arriva quel pensiero. Se tu sei stato in alto, non ti puoi accontentare di arrivare secondo o di lottare per il podio. Lasciamo però a lui questa decisione. Tutti sperano che possa tornare a vincere, anche io. Ma la prossima stagione avrà un anno ancora in più. Se non contasse l'età, correrei anche io».

