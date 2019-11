Nazionale, scatta la doppia operazione Bosnia & Armenia

MILANO - Scatta a Coverciano la doppia operazione Bosnia & Armenia. La prima sfida, quella di venerdì a Zenica, contro Pjanic, Dzeko e compagni, potrebbe rappresentare un record per gli azzurri. In caso di successo, Mancini salirebbe a 10 partite vinte consecutive, migliorando così il suo score che è di 9 successi di fila (eguagliato Vittorio Pozzo). Mentre con l'Armenia, lunedì prossimo al Barbera di Palermo, l'ItalMancini chiuderà la fase di qualificazione del girone J. Bonucci & C. già primissimi e già qualificati a Euro 2020 (le prime tre gare le giocheranno tutte all'Olimpico il prossimo giugno). Sono stati convocati in 28 per il doppio impegno. È la prima convocazione in Nazionale per il difensore del Brescia Cistana, il centrocampista della Fiorentina Castrovilli e l'attaccante del Bologna Orsolini. Torna invece in Nazionale dopo più di un anno Mandragora dell'Udinese, mentre Berardi del Sassuolo costretto al forfait per un guaio muscolare.(M.Zor.)

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

