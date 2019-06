Nave da crociera, indagati il comandante e il pilota

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della Msc Opera che sbatte contro la banchina del canale della Giudecca e schiaccia un battello, un mastodonte fuori controllo con sullo sfondo le case e i campanili della Laguna che al confronto sembrano miniature. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta, indagato pilota e comandante e messo sotto sequestro i sistemi di movimento: motorini, timone e scatola nera. La nave formalmente non è sequestrata, ma l'armatore ha deciso di annullare la crociera e di rimborsare i biglietti.

Il fascicolo aperto dalla procura per ora è contro ignoti. I magistrati stanno valutando se procedere per il reato 1231 del codice di navigazione, ovvero l'inosservanza delle norme di sicurezza. «È stata un'avaria? Lo accerteremo» ha detto ieri il procuratore capo Bruno Cerchi, che disporrà una consulenza tecnica sui sistemi di movimento. «In particolare l'esame della scatola nera accerterà quale sia il motivo per cui la nave è uscita dalla rotta ed ha sbandato a destra».

Restano intanto sotto monitoraggio all'Ospedale Civile di Venezia le due straniere ricoverate dopo l'incidente, un'australiana di 66 anni con un trauma al torace e una neozelandese di 71 con un trauma alla spalla, che dovrà essere operata. Già dimesse invece le altre due donne ferite.

