Nato dopo una lunga gestazione da uno spettacolo teatrale di successo dal titolo completo Thanks for vaselina! - Thanks! di Gabriele Di Luca ambisce a sparigliare le carte con il suo stile eccessivo e i suoi personaggi politicamente scorretti.

La storia di Fil (Antonio Folletto) e Charlie (Massimiliano Setti) che coltivano marijuana nel loro appartamento, convivono con famiglie e animi disastrati e si stanno preparando a trasferirsi in Costa Rica col loro carico di stupefacenti si appoggia sull'affanno dei dialoghi e su personaggi tutti talmente estremi da finire per risultare macchiette.

Luca Zingaretti, che il grande pubblico è abituato a vedere nei rassicuranti panni del commissario Montalbano, offre però una prova interessante con gonna, trucco e parrucca, nel personaggio di Annalisa, trans di mezza età in crisi mistica ed esistenziale e in cerca di un nuovo rapporto con il figlio.(M. Gre.)

THANKS!

di Gabriele Di Luca



Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA