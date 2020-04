Nato come bacino artificiale lungo il Tevere, il Lago di Corbara è oggi una delle zone vinicole più vocate dell'Umbria. Tra i vini spiccano i rossi: potenti, gagliardi e morbidi. Il Merlot Riserva di Fernando Patrizi, patron di Castello di Corbara, rappresenta al meglio tali qualità e il carattere stesso del lago. Figlio di un'antica vigna di 5 ettari (Villa de Coronis) che produce esigue quantità di uva, dopo una maturazione di 16 mesi in tonneau (botti da 500 litri), si presenta nel calice di color rubino intenso e profondo. Decisi e accattivanti i profumi di more, amarene e prugne, quindi pepe, ginepro e spezie dolci. Il sorso è pieno, setoso, fruttato, denso e di grande piacevolezza. Da abbinare con spalla di agnello al forno. (A.Bri.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA