NATALE IN STREAMING

Michela Greco

ROMA - Il grande classico del teatro italiano, l'inossidabile cinepanettone e l'appuntamento natalizio col cartoon. Nell'anno della pandemia, con i cinema chiusi e il pubblico forzato a restare sul divano, la tradizionale gara delle feste per la conquista degli spettatori si sposta dal botteghino alle piattaforme streaming (o al piccolo schermo), con un'offerta ricca e variegata. In occasione del 120° anniversario dalla nascita di Eduardo De Filippo, il 22 dicembre RaiUno (e poi RaiPlay) propone il film per la tv Natale in casa Cupiello di Edoardo De Angelis. Il regista napoletano ha scelto di affidare la responsabilità di misurarsi con Luca Cupiello e il suo presepe a Sergio Castellitto. «Non mi sono confrontato con Eduardo perché è inarrivabile ha detto l'attore Preso per mano da De Angelis mi sono addentrato in quella gioielleria di emozioni, in quel mix di comicità e dramma che percorre ogni personaggio in questa storia».

Tante le emozioni anche per il nuovo film Disney-Pixar, in arrivo su Disney + il 25 dicembre: Soul, diretto da Pete Docter, è un cartoon commovente a ritmo di jazz che (si) interroga sul senso della vita attraverso la storia di un insegnante di musica di mezza età al confine tra la vita e la morte. E per chi ancora non lo avesse visto, su Disney + vale la pena recuperare la seconda stagione di The Mandalorian, la già leggendaria serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari, mentre è su Amazon Prime Video che si trova 10 giorni con Babbo Natale, in cui torna la famiglia di 10 giorni senza mamma guidata da papà Fabio De Luigi e mamma Valentina Lodovini. In equilibrio perfetto tra realismo e fantasy, tra risate di gusto e amarezze familiari, con un meraviglioso Diego Abatantuono il film di Genovesi trascina la famiglia Rovelli in un divertente viaggio verso lo spirito natalizio.

È già disponibile dal 13 dicembre su molte piattaforme digitali anche l'immancabile cinepanettone, che quest'anno porta Boldi e De Sica In vacanza su Marte insieme a Lucia Mascino, Paola Minaccioni e Denise Tantucci, mentre bisognerà aspettare il giorno di Natale per veder arrivare su Sky (e Now Tv) Tutti per 1 1 per tutti di Giovanni Veronesi, che riunisce i moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo per una nuova missione in cui ritrovano Margherita Buy e incontrano Guido Caprino (in una stramba versione di Cyrano), Giulia Michelini (la veggente Tomtom) e Anna Ferzetti (la regina Enrichetta d'Inghilterra). Dal mondo Netflix, invece, arrivano il musical Jingle Jangle: un'avventura natalizia, la commedia romantica Holidate e Qualcuno salvi il Natale 2.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA