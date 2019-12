NATALE CAPITALE

Tom Abram

Roma si illumina per Natale. La Capitale si prepara in grande stile per le festività di quest'anno con numerosi i punti della città magnificamente addobbati.

SPELACCHIO Le luci del tradizionale albero di Natale di Piazza Venezia saranno accese domenica 8 dicembre alle 19. Anche quest'anno l'albero è stato allestito con la collaborazione di Acea e Netflix, che ha dedicato le decorazioni al suo nuovo film d'animazione natalizio Klaus, i segreti del Natale. Il nome Spelacchio, memoria dello sfortunato episodio dell'abete spoglio di due anni fa, è ormai entrato nel cuore dei romani tanto da diventare il nome ufficiale.

VIA DEI CONDOTTI Anche qui sono tornate, le Cartoon Network Christmas Lights. Le luminarie ispirate agli show TV di Cartoon Netwerk e Boomerang, da Scooby Doo a Ben Ten, dai Looney Tunes alle Powerpuff Girls.

VIA DEL CORSO Le luminarie, del progetto Roma by light Acea consistono in un sistema di 190 chilometri di fibra ottica con una decina di monitor a led e 115 proiettori per ridurre il consumo energetico giornaliero di circa il 45% che trasmetterà immagini che hanno Roma famosa nel mondo.

VIA MARGUTTA Nella Via degli Artisti, sono state accese due giorni fa le tradizionali luci natalizie anche quest'anno patrocinate dall'Associazione Internazionale Via Margutta dalla madrina dell'evento Veronica De Laurentiis.

I NEGOZI Le vetrine, come da anni non si vedeva, tornano ad essere addobbate come ai fasti degli anni 90. Merito dell'effetto Rinanscente. Negli allestimenti dello store di via del Tritone, i presepi sono protagonisti di una maestosa messa in scena che fa respirare ai clienti l'autentica aria del Natale italiano. Inoltre l'esterno del palazzo si illumina con un ricamo di luci.

PIAZZA SAN PIETRO Sono stati inaugurati ieri il tradizionale albero, un abete rosso alto 26 metri arrivato dall'altipiano di Asiago, e il presepe con 25 personaggi a grandezza naturale in legno policromo. Oltre alla sacra famiglia sono presenti i Re Magi, pastori e animali. Albero e presepe rimarranno nella piazza per essere ammirati fino al 12 gennaio 2020.

