Natale alla carbonara

SALA ANTIGONE

La commedia brillante scritta da Sandra Rossi sul tema dei rapporti familiari (soprattutto in antivigilia di Natale) dei nostri tempi. Con Annamaria Pediconi, Carlo Colella, Cristina Frioni, Luciana Sacchetti, Sandra Rossi, Rinaldo Longo, Roberto Belli. Regia di S. Rossi

e Carlo Colella.

Via A. Vespucci 12, da oggi a domenica, info 3895299627

Anna Mazzantini

TEATRO BRANCACCINO

È Anna Cappelli, l'ultimo testo del commediografo Annibale Ruccello. Vicenda clautrofobica con delitto finale come atto d'amore. Regia di Giancarlo Fares.

Via Mecenate 2, da oggi a domenica, 18 euro

0680687231

Porto Leon

QUID CLUB

Live il giovane artista romano classe 96 (al secolo Filippo Pasqualini), dal sound moderno e poetica graffiante: cenni inediti sulla scena cantautorale indie italiana.

Via Assisi 117, oggi alle 21, ingr. gratuito

