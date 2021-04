Nascondeva la droga nella mascherina. I carabinieri della stazione di Campagnano hanno denunciato un ventenne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo il 20enne si è mostrato particolarmente nervoso, comportamento che ha incuriosito i militari ad approfondire gli accertamenti: la perquisizione estesa alla mascherina di stoffa nera indossata dal fermato, ha permesso ai militari di trovare, in una tasca creata ad hoc nella fodera interna del dispositivo di protezione, quattro involucri contenenti cocaina, accuratamente nascosti.

L'operazione dei carabinieri è avvenuta nell'ambito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Campagnano, non lontano dal lago di Bracciano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA