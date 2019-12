Nascere, il vademecum per il ritorno a casa Dal latte alla febbre la guida per le neo-mamme

Valentina Conti

Dall'allattamento al sonno del neonato passando al primo bagnetto fino ad arrivare allo svezzamento. Nasce nei reparti di maternità degli Ospedali Fatebenefratelli-Isola Tiberina e San Pietro, la prima guida multimediale italiana per il rientro a casa di neomamme e neopapà con i loro piccoli dopo il parto. Si chiama Nascere: guida per il rientro a casa ed è a tutti gli effetti un nuovo format audiovisivo che vuole offrire soluzioni pratiche all'occorrenza attraverso la voce diretta degli specialisti ospedalieri.

Un canale con tantissime informazioni scientificamente corrette e costantemente aggiornate tramite cui sciogliere i dubbi che invadono la mente dei neogenitori. La guida è consultabile anche online sul sito www.fatebenefratelli-isolatiberina.it e sulla pagina web dedicata www.nascererientroacasa.it. In questo modo, i video saranno a disposizione di tutte le mamme, non solo dei quelle che partoriranno nella struttura. Con oltre 7.500 parti complessivi 3.203 all'Isola e 4.242 al S. Pietro sulla Cassia - i due ospedali registrano insieme il record di nascite annuali sul territorio nazionale.

«È un progetto che si inserisce nel percorso pensato dal nostro ospedale per tante donne e coppie già prima del concepimento con l'obiettivo di offrire un'assistenza a 360 gradi prima, durante e dopo il parto. L'accompagnamento a casa è un altro importante tassello della nostra vocazione assistenziale», ha evidenziato Stefano Michelini, direttore generale al Fatebenefratelli-Isola Tiberina, nel corso dell'evento di presentazione. «L'ospedale San Pietro è il terzo polo nascite in Italia - ha ricordato Fra Gerardo D'Auria, Superiore della Provincia Romana del Fatebenefratelli - e l'iniziativa si coniuga con i nostri valori e le nostre finalità».

Del resto, come ha sottolineato Laura Ricci, ideatrice e produttrice della guida innovativa, «la sfida più impegnativa del genere umano fino ad oggi non aveva alcun libretto di istruzioni. Chi mi ha dato l'ispirazione per questo ambizioso progetto? Ho ripensato al momento di smarrimento quando tornai a casa dopo aver partorito il mio primo figlio e mi è scattata l'idea».

