Nasce l'asse Roma-Milano: «Progetti comuni sui trasporti»

Mario Fabbroni

A lungo evocate, ecco le prove generali per la nascita dell'asse Roma-Milano. Per il momento non è più di un annuncio, ma denso di significati economici e politici: le due capitali hanno stabilito che camminare di pari passo - magari a fianco del governo centrale - dovrebbe facilitare la realizzazione di progetti e la spesa degli ingenti in arrivo con il Pnrr (Piano nazionale di rinascita e resilienza).

«Io e Beppe (Sala, ndr) vogliamo ragionare insieme al governo, ma anche tra di noi. Sul trasporto pubblico, ad esempio, Atac e Atm lavoreranno insieme e presenteranno progetti comuni» per «collaborare anche oltre il Pnrr». Le prime parole sono del sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante l'assemblea Anci, nella tavola rotonda a cui ha preso parte anche il sindaco di Milano Beppe Sala. Come dire che l'Italia verrà trainata da due locomotive. Del resto, Roma è anche destinataria di fondi ingenti per il Giubileo e per l'Expo, mentre Milano ha l'impegno di trasformare le prossime Olimpiadi invernali (con Cortina) in un successo organizzativo ed economico.



