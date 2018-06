Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NARNISCATTI D'AVANGUARDIALasciare un segno. L'intenzione è quella di Salvatore Marini, che così ha intitolato la sua mostra fotografica, fino al 29 luglio in allestimento presso La Stanza - ci sono cieli dappertutto, lo spazio ideato a Narni dallo scrittore Beppe Sebaste. Inclusa nel progetto Narnimmaginaria, il festival di fotografia nel Complesso Monumentale di San Domenico fino al 24 giugno, l'esposizione racconta per immagini l'avanguardia artistica dalla fine degli anni Sessanta. E' all'epoca che Marini comincia a frequentare l'ambiente degli artisti e a documentarne il lavoro, attraverso reportage che oggi ci raccontano la produzione di talenti come Gino De Dominicis, Cesare Tacchi, Salvatore Scarpitta, Michelangelo Pistoletto, Pino Pascali, Luigi Ontani, Carla Accardi, Jannis Kounellis e Wolf Vostell, oltre a quella dei poeti e scrittori Alberto Moravia, Valerio Magrelli e Carlo Bordini.Info 3339911882 www.stanza.cloud