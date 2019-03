Napoli, solo un pareggio Gasperini, rissa con la Samp

MILANO - Juventus addirittura a +18 in classifica sul Napoli, dopo l'1-1 tutt'altro che brillante dei partenopei a Reggio Emilia con il Sassuolo, con Insigne capace solo all'86' di riacciuffare i neroverdi, a segno con Berardi al 52'. In chiave Europa League colpaccio dell'Atalanta a Marassi sulla Sampdoria: 1-2 siglato da Duvan Zapata (50') e Gosens (77'). In mezzo (67') il rigore di Quagliarella (20° gol) e l'espulsione di Gasperini, con accuse blucerchiate. «Ha spinto il nostro segretario Massimo Ienca nel tunnel degli spogliatoi. Intervenga la Procura Fedreale». Diversa la versione del tecnico: «Non doveva neppure essere lì. L'ho appena spostato per passare. Ha fatto una sceneggiata».

A quota 44 c'è pure un Torino scatenato: 1-2 in rimonta a Frosinone grazie alla doppietta di Belotti nella ripresa, dopo il vantaggio di Paganini. Infine rigore di Pulgar e zampata di Soriano. Un sorriso per tempo per Mihajlovic e 2-0 del Bologna al Cagliari.(M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA