Napoli sempre più in fuga con il record delle 8 vittorie

Napoli, per fortuna c'è Osimhen. Il giocatore più pagato della storia azzurra, ha piegato il Torino al minuto numero 81. La squadra di Spalletti resta così capolista a punteggio pieno: 24 punti, due più più del Milan. Otto vittorie su altrettante gare di campionato. È l'unica squadra dei cinque massimi campionati in Europa ad aver sempre vinto.

Il Napoli targato Lucio come quello di Sarri nell'anno dei 91 punti. Partenopei che ieri al Diego Armando Maradona hanno sbagliato tutto il possibile, a cominciare dal rigore fallito da capitan Insigne (già il second in questa stagione) nella prima frazione. Toro in trincea, quello di Juric. In avvio di ripresa un gol annullato a Di Lorenzo, quindi il palo di Lozano e altre occasioni, poi la zuccata dell'attaccante nel finale di contesa. E così Spalletti continua a guardare tutti dall'alto.

Pranzo amarissimo e indigesto per D'Aversa (ora a rischio?) e la sua Samp, sconfitta 3-1 a Cagliari (prima vittoria per Mazzarri). Mezzogiorno di fuoco per i sardi subito a bersaglio con Joao Pedro e raddoppio di Cacares poco prima della mezz'ora. Nel finale accorcia Thorsby e nel recupero la chiude Joao Pedro.

Poker Atalanta a Empoli: doppio Ilicic (che nella ripresa sbaglia pure un rigore), poi Di Francesco accorcia prima del riposo. In avvio di ripresa autorete Viti e in chiusura Zapata. Quindi due pareggi, quello tra Udinese e Bologna (Beto risponde al rossoblù Barrow) e il 2-2 a Marassi tra Genoa e Sassuolo, con la formazione di Ballardini che rimette in piedi una gara iniziata malissimo, con la doppietta dell'ex Scamacca nella prima frazione.

Destro e al crepuscolo della contesa Vasquez evitano il ko al Grifone.

Intanto la sconfitta di sabato a La Spezia è costata la panchina della Salernitana a Castori. Al suo posto Colantuono, che proprio a Salerno era stata la sua ultima avventura da tecnico nel 2018. A volte ritornano.

