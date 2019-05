Napoli, Rione Traiano. Là dove, nel 2014, il sedicenne Davide Bifolco fu ucciso dal colpo sparato da un carabiniere che lo aveva scambiato per un latitante, i suoi due coetanei Pietro e Alessandro hanno accettato di impugnare un telefonino e farsi testimoni, in modalità Selfie, della realtà. Il regista Agostino Ferrente (L'orchestra di Piazza Vittorio, Le cose belle) li ha stimolati e guidati nella loro (auto)esplorazione: con l'obiettivo sempre puntato sui loro volti, quel quartiere ad alta densità di criminalità organizzata compare alle loro spalle come una minaccia costante. Nei loro occhi scorrono le paure e le speranze di chi cerca un'altra via possibile, ma trova una strada in ripida salita. La sperimentazione linguistica di Ferrente, che affianca alle immagini degli smartphone quelle delle telecamere di sicurezza del quartiere, rivela un nuovo punto di vista: quello di una generazione ferita, capace di autorappresentarsi e farsi regista della propria storia, ma senza veri strumenti per cambiarla, quella storia.(M. Gre.)

SELFIE

di Agostino Ferrente



Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

