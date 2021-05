Napoli quasi in Champions Benevento, serie B a un passo

Marco Zorzo

Il solito Napoli, che all'ora di pranzo si cucina la Fiorentina e piazza in avvio di ripresa l'1-2 definitivo per proseguire il sogno Champions. I cattivi presagi alla viglia del Franchi vengono spazzati da Immobile, lesto a ribadire in gol il rigore respinto dal portiere viola (56'), quindi l'autorete di Venuti 10' più tardi.

Gattuso quasi (nudo) alla meta. Suicidio del Benevento che al Vigorito si fa raggiungere dal Crotone al 93' (Simy), dopo il vantaggio iniziale di Lapadula (13') e una miriade di occasione mancate per chiudere la contesa. Pippo Inzaghi quasi retrocesso.

Se domani il Toro fa pari all'Olimpico con la Lazio, i sanniti tornano in B. Samp di rigore a Udine, con la firma dell'ex Quagliarella all'88, dopo quasi un'ora e mezza di sbadigli. Il Sassuolo passa 3-1 a Parma e resta in corsa per la Conference League. Pari al riposo con le reti di Locatelli (rigore) e Alves. Nella ripresa Defrel (62') e Boga (69') mantengono in orbita europea De Zerbi.

