Napoli, Ospina colpito alla testa: sviene, ricoverato ma è fuori pericolo

ROMA - Paura per il portiere del Napoli David Ospina: il giocatore, che si era infortunato alla testa in uno scontro di gioco con Pussetto a inizio gara, al 41' del pt si è accasciato a terra e l'arbitro ha dovuto sospendere il match con l'Udinese (finito 4-1 per gli azzurri ora a -15 dalla Juve) per far entrare l'ambulanza in campo. Ospina è stato trasportato fuori tra gli applausi di sostegno dei tifosi. Ricovero in ospedale ma fuori pericolo.

Le altre di A. L'Atalanta ha fallito l'aggancio alla Roma, facendosi fermare sull'1-1 a Bergamo dal fanalino di coda Chievo, tutt'altro che disposto a far da vittima sacrificale. Ilicic (55') ha risposto all'allungo di Meggiorini (32'). Ritorno con successo per Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell'Empoli, nello scontro salvezza con il Frosinone: 2-1 con firme di Caputo (rigore al 20') e Pajac (38').

