Napoli, l'ex ministro Manfredi: «Io sindaco per tutti i figli del Sud»

Mario Fabbroni

L'hanno votato 6 napoletani su 10 tra quel 47% di cittadini andati alle urne. Gaetano Manfredi (in foto con la figlia Sveva), ex ministro dell'Università ed ex Rettore dell'ateneo più antico d'Europa, la Federico II) è infatti il nuovo sindaco di Napoli con quasi il 65% di preferenze. Ha guidato una delle poche coalizioni di centrosinistra che comprende i 5Stelle, al punto che l'ex premier Giuseppe Conte guarda al Sud come ripartenza anche per il Movimento. «Metterò in campo una giunta di alto profilo - ha detto Manfredi - questa è la sfida della verità per il futuro di una città che merita un vero sviluppo per tutti i figli del Sud».

Il Governatore Vincenzo De Luca ha postato su Twitter una sua foto con Manfredi che suggella l'alleanza istituzionale. Napoli infatti vuole la rinascita dopo 10 anni discussi di un barricadero e populista Luigi De Magistris.



Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA