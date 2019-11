Napoli in ritiro, ma Ancelotti lo boccia

ROMA - Maretta nel Napoli alla vigilia del delicato confronto di Champions al San Paolo con il Salisburgo (ore 21, Sky Sport). «Il Napoli sarà in ritiro fino a domenica mattina, quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un'occasione per conoscersi meglio», ha spiegato il presidente Aurelio De Laurentiis, ma ieri Carlo Ancelotti, interpellato sull'argomento, ha detto chiaro e tondo che non è d'accordo. «Lo accetto perché lo ha deciso la società ma non sono d'accordo. Non so i giocatori, ma qualcuno è possibile la pensi come me». Evidentemente la situazione di classifica degli azzurri e l'ultimo ko con la Roma hanno esasperato gli animi. Stasera però con una vittoria il Napoli potrà volare agli ottavi di Champions e sarebbe un risultato che riporterebbe un po' di tranquillità nell'ambiente.

Sempre stasera l'Inter è di scena a Dortmund contro il Borussia (ore 21 Canale 5 e Sky Sport) in un'altra partita decisiva per la qualificazione agli ottavi. Siamo alla quarta giornata di Champions e ogni partita può valere tutto. Entrambe le squadre sono a quattro punti nel girone F dopo le prime tre gare. Alla squadra di Conte servirà un'altra prova di carattere, proprio come quella con cui due settimane fa ha superato i tedeschi a San Siro, perché al Signal Iduna Park, dove la tifoseria è caldissima, i gialloneri hanno vinto sette gare delle ultime nove, pareggiando le altre due. Insomma, per Conte si tratta di realizzare una impresa: «Dovremo fare grande attenzione e sarà uno step importante. Sappiamo che situazione ambientale il tifoso del Dortmund riesce a creare, dobbiamo fare una gara di personalità. Se qualcuno pensa a una Inter difensiva non ha capito nulla».

