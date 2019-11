Napoli imbattuto a Liverpool (1-1), basta un punto per qualificarsi

ROMA - Il Napoli splende ad Anfield Road (1-1) e mette più di un piede negli ottavi di Champions League. Firma il vantaggio con un gran gol di Mertens al 21' del primo tempo, poi resiste magnificamente al Liverpool (nonostante il pari di Lovren al 65') e si porta a casa un pari preziosissimo, nonostante proprio ieri siano partite le salatissime multe da parte del club ai giocatori per l'abbandono del ritiro e la rivolta di qualche giorno fa. A conti fatti al Napoli basta un pari il 10 dicembre al San Paolo con il già eliminato Genk (ieri ko 1-4 in casa col Salisburgo) e sarà fatta, qualunque sarà il risultato tra Salisburgo-Liverpool. Ieri qualificate il Lipsia nel girone G (può anche perdere nell'ultimo turno), con Zenit e Lione ancora in corsa. Tutto in gioco nel girone H tra Ajax, Chelsea e Valencia, ma agli olandesi in casa col Valencia basterà anche un pari.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA